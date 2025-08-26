Глава Oettinger Блашак: пивоварни в ФРГ ожидает волна банкротств

Фото: 123RF/industryview

В ближайшие годы пивоваренная отрасль Германии столкнется с волной банкротств, предупредил руководитель баварской компании Oettinger Штефан Блашак. Свое мнение он высказал в беседе с Augsburger Allgemeine. Интервью цитирует радио КП.

"Пивоварни будут падать, как мухи со стены", – предрек бизнесмен.

Ситуацию на рынке он охарактеризовал как катастрофическую. В частности, продажи пива в стране сократились на 2–3% ежегодно.

Банкротство небольших предприятий, по словам Блашака, фиксируется практически ежедневно, а в будущем это коснется и крупных точек. Причиной для возникновения такой тенденции, по мнению предпринимателя, стало постоянное снижение потребления пива в Германии, которое особенно остро наблюдается в текущем году.

"Рынок рухнул на 7–7,5%. Только в первом полугодии 2025 года отрасль потеряла внутри страны около 2,6 миллиона гектолитров, что соответствует примерно 3 миллионам банок в день", – указал глава компании.

Блашак также обратил внимание, что пивоваренные предприятия начинают производить разные виды напитков, а не только пива. По данным аналитиков, в 2024 году пять из шести крупных пивоварен Германии произвели меньше пива, чем в предыдущем году.

Между тем в России производство алкоголя с начала 2025 года снизилось на 26% в годовом выражении. В период с января по апрель текущего года выпуск алкогольных напитков, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, уменьшился до 46,58 миллиона декалитров.

Особенно заметно снизилось производство слабоалкогольных напитков – до 448,5 тысячи декалитров (снижение 94,5%). Также упало производство плодовых алкогольных напитков – до 498,8 тысячи декалитров (минус 89,8%).

