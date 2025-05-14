РАТК: производство алкоголя в РФ снизилось на 26% с начала года

Фото: 123RF/vailery

В России производство алкоголя с начала 2025 года снизилось на 26% в годовом выражении, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

В период с января по апрель текущего года выпуск алкогольных напитков, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, уменьшился до 46,58 миллиона декалитров.

Особенно заметно снизилось производство слабоалкогольных напитков – до 448,5 тысячи декалитров (снижение 94,5%). Также упало производство плодовых алкогольных напитков – до 498,8 тысячи декалитров (минус 89,8%).

Производство напитков, содержащих более 9% алкоголя, снизилось на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем составил 28,71 миллиона декалитров.

В частности, производство водки уменьшилось до 19,14 миллиона декалитров, ликероводочных изделий – до 5,1 миллиона декалитров (минус 6%). Также выпуск коньяка сократился до 2,02 миллиона декалитров (снижение 22,7%), а других спиртных напитков – до 2,44 миллиона декалитров (минус 16,8%).

Такие показатели объясняются созданием больших складских запасов в конце прошлого года, уточнили в РАТК. Резерв был создан в ожидании повышения акцизных ставок и минимальных розничных цен на алкогольные напитки.

Запасы продукции увеличили все участники рынка, от дистрибьюторов до федеральных торговых сетей, добавил владелец калужского ликероводочного завода "Кристалл" Павел Победкин.

Между тем Евросоюз, ранее снижавший поставки вина в РФ, в феврале текущего года начал наращивать продажи. Поставки увеличили все крупнейшие европейские поставщики вина, включая Польшу, Италию, Португалию и Латвию. При этом единственным поставщиком вина Европы, который уменьшил экспорт, стала Германия.