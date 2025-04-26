Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию

Фото: depositphotos/Sonar

Евросоюз, ранее снижавший поставки вина в РФ, в феврале текущего года начал наращивать продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что поставки увеличили все крупнейшие европейские поставщики вина, включая Польшу, Италию, Португалию и Латвию. Единственным поставщиком вина Европы, который уменьшил экспорт, стала Германия. Поставки ФРГ на отечественный рынок сократились в 2,3 раза, составив всего лишь 230 тонн.

Всего российские компании купили вина у стран Евросоюза на 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России рост спроса на игристые вина привел к увеличению их производства. В Роскачестве подчеркивали, что спрос на игристые вина вырос настолько "взрывообразно", что вновь сделал актуальным производство на предприятиях "вторичного виноделия", расположенных в крупных городах.



