Депутат Свинцов предложил ввести в РФ запрет на продажу алкоголя по воскресеньям

Фото: 123RF/jackf

В России могут ввести запрет на продажу алкоголя по воскресеньям. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Андрей Свинцов. Об этом парламентарий сообщил в телеграм-канале.

Согласно проекту, изменения могут быть внесены в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", передает РИА Новости.

Свинцов предложил дополнить словами "а также в выходной день (воскресенье)" положение подпункта 9 пункта 2 о запрете на реализацию алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 по местному времени субъекта.

В последние годы в России зафиксировано увеличение объемов продажи и потребления алкогольной продукции, отметил депутат в пояснительной записке. Тем не менее в некоторых субъектах уже принимаются меры по ограничению реализации спиртных напитков, в том числе в Вологодской области и Республике Бурятии.

По мнению парламентария, если один день в неделю проводить без алкоголя в компании семьи и близких, это не только поможет увеличить рождаемость, но и станет важным шагом в борьбе с алкоголизмом. Воскресенье, подчеркнул депутат, подходит для занятия домашними и любимыми делами, семейного времяпровождения, а также для спортивной активности.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу любых спиртных напитков, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной продукции, молодым людям, которые еще не достигли 21 года. По его мнению, такая мера необходима для предупреждения алкоголизации молодежи.