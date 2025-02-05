Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года

Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу любых спиртных напитков, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной продукции, молодым людям, которые еще не достигли 21 года. С соответствующим предложением он выступил во время расширенной коллеги ведомства, передает ТАСС.

По мнению Бастрыкина, такая мера необходима для предупреждения алкоголизации молодежи.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что законопроект о запрете продажи безалкогольного пива детям младше 18 лет будет инициирован в случае определения психологической зависимости при употреблении безалкогольных напитков с детского возраста.

До этого депутаты Госдумы предложили ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. По мнению парламентариев, именно отсутствие родительского контроля может привести к тому, что дети начнут выпивать алкоголь.

