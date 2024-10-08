Депутат ГД Хамзаев предложил наказывать родителей, чьи дети употребляют алкоголь

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В России предложили ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По словам парламентария, именно отсутствие родительского контроля может привести к тому, что дети начнут выпивать алкоголь.

"Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие "вовлечение несовершеннолетнего в потребление", но доказать это невозможно", – цитирует депутата РИА Новости.

Хамзаев добавил, что в случае упущения ответственность должен нести законный представитель ребенка.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. По аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже напитков, если покупатель не показал подтверждающий возраст документ.

Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач. Кроме того, употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.