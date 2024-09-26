Замглавы Минфина РФ сообщил о заморозке вопроса о легализации онлайн-продаж алкоголя

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Вопрос, связанный с легализацией онлайн-продаж алкогольных напитков, не продвигается, так как обсуждение было заморожено. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь и замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

Замминистра объяснил, что препятствует продвижению дискуссии позиция Минздрава, согласно которой легализация онлайн-продажи алкоголя будет способствовать увеличению потребления алкоголя среди населения.

Ранее российский Минфин высказался в поддержку онлайн-продажи алкоголя, объяснив это тем, что интернет-торговля является сложившимся каналом дистрибуции, который нельзя игнорировать. Соответствующую идею поддержало министерство сельского хозяйства РФ.

Однако Минздрав РФ выступил против продажи спиртного через интернет. В ведомстве считают, что это может повлечь за собой увеличение объемов потребления алкоголя среди россиян.

Аналогичного мнения придерживаются и в Роспотребнадзоре. Начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей ведомства Олег Прусаков уточнял, что соответствующие инициативы с их стороны одобрены не будут.

При этом врач-диетолог Елена Соломатина предупреждала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач. Кроме того, употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.

