Минздрав не поддержал предложение разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Фото: depositphotos/karandaev

Минздрав РФ не поддерживает легализацию интернет-торговли алкоголя, так как это может повлечь за собой увеличение объемов продаж и потребления спиртного среди россиян. Об этом ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе у несовершеннолетних", – подчеркнул помощник министра.

Ранее Минфин России поддержал предложение о продаже алкоголя в интернете, но сообщил, что окончательного решения в правительстве пока нет.

До этого газета "Ведомости" писала, что в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о продаже алкоголя через маркетплейсы. Издание отмечало, что в ФАС выступили за установление ответственности за нарушения для всех участников такой торговли, в том числе и интернет-площадок. Против этой идеи якобы высказывались в Минфине.

При этом хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

Минфин РФ предложил продлить эксперимент по маркировке импортного алкоголя