Законопроект об онлайн-торговле алкоголем внесут в Госдуму осенью – СМИ

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Законопроект, позволяющий продавать алкоголь в России через онлайн-площадки, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента и собеседника в отраслевой ассоциации.

Перед внесением депутаты изучат, как на данную инициативу отреагирует население страны, отметил первый источник. Он выразил мнение, что законопроект будет одобрен большинством, но некоторые пункты, на которые указали Минфин РФ и другие российские ведомства предстоит доработать.

В министерстве финансов инициативу поддержали, но подчеркнули, что она требует обеспечения достаточного уровня контроля. Проект также был поддержан Минпромторгом, Роскомнадзором и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР), добавил источник.

За продажу алкогольной продукции в неположенное время или лицу, не достигшему совершеннолетия, к ответственности предлагается привлекать продавца или магазин, а не торговую площадку, отметили в Минфине.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выступили с предложением дополнить законопроект положениями, в которых будет прописана ответственность всех лиц, участвующих в продаже и доставке алкоголя.

В ведомстве подчеркнули, что если из-под ответственности будут выведены, например, курьеры или интернет-площадки, то это может привести к продаже алкоголя несовершеннолетним.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя. Соответствующий проект он отправил заместителю главы кабмина Дмитрию Григоренко. Проект предлагает предоставить возможность продавать онлайн спиртные напитки только компаниям, у которых есть лицензия на закупку, хранение, поставку и продажу алкоголя. Кроме того, таких продавцов должны будут внести в реестр.

С покупателем будут заключать специальный договор после того, как он подтвердит свой возраст через ЕСИА. Если гражданин осуществляет покупку не в первый раз, можно будет просто отсканировать специальный QR-код.

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