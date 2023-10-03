Минфин выступил за легализацию онлайн-продажи алкоголя

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Минфин России поддержал предложение о продаже алкоголя в интернете, но окончательного решения в правительстве пока нет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации.

"Эта тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, а есть те, кто категорически против", – отметил он.

Ранее газета "Ведомости" писала, что в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о продаже алкоголя через маркетплейсы. Издание отмечало, что в ФАС выступили за установление ответственности за нарушения для всех участников такой торговли, в том числе и интернет-площадок. Против этой идеи якобы высказывались в Минфине.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

Маркетплейсы начнут штрафовать за продажу поддельной продукции с 1 сентября