Минсельхоз поддержал идею онлайн-продажи вина в России

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Министерство сельского хозяйства России поддержало идею об онлайн-продаже вина. Соответствующее заявление сделала замглавы ведомства Марина Афонина.

"Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продажи алкоголя. – Прим. ред.) через "Почту России", – цитирует ее ТАСС.

Ранее в поддержку онлайн-продажи алкоголя высказался Минфин России. В ведомстве заявили, что интернет-торговля является сложившимся каналом дистрибуции, который нельзя игнорировать.

При этом Минздрав РФ выступил против продажи спиртного через интернет. Причина заключается в том, что это может повлечь за собой увеличение объемов потребления алкоголя среди россиян.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие.



Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн в РФ