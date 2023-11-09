Власти выступили против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти выступили против запрета продажи алкоголя в кафе и магазинах на первых этажах жилых домов. Отрицательный отзыв Минфина поддержали Минпромторг, Минюст и Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект группа депутатов во главе с руководителем фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым внесла в ГД еще в конце июля. Парламентарии предлагали разрешить общему собранию собственников запрещать работу таких магазинов и заведений общепита в нежилых помещениях домов. Ограничение при этом должно быть одобрено более чем 50% голосами жильцов.

Отмечается, что министерство финансов подготовило проект отрицательного отзыва правительства на инициативу и уже направило его в кабмин. В документе указано, что регионы на данный момент могут защищать общественный порядок в рамках закона "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ".

Кроме того, в Минфине считают, что правило создаст новый административный барьер для бизнесменов. В ведомстве объяснили, что если дать собранию право принимать такие решения, то люди могут ими злоупотреблять. Например, сговариваться против добросовестных предпринимателей.

Также министерство смутил факт, что собрание собственников будет распоряжаться нежилыми помещениями вне зависимости от того, являются ли они частной собственностью или общим имуществом.

Ассоциация экспертов рынка ретейла поддержала позицию Минфина. Глава организации Андрей Карпов сообщил изданию, что имеющихся норм по охране порядка достаточно. По его мнению, важно, чтобы контролирующие органы активнее участвовали в процессе и нивелировали нарушения, тогда вопросов по отзыву лицензий или закрытию магазинов не будет, подчеркнул эксперт.

Предлагаемые корректировки могут ограничить торговлю алкогольной продукцией в более чем 30% магазинов, которые имеют соответствующую лицензию, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его мнению, это станет причиной сокращения числа рабочих мест и спровоцирует увеличение теневого оборота спиртного.

"Многие люди жалуются, что в их дворах торгуют алкоголем. Маргиналы покупают спиртное и расходятся по подъездам и детским площадкам. Такое соседство пугает людей, поэтому мы разработали этот законопроект", – объяснил соавтор законопроекта, депутат Георгий Арапов.

Реализация норм законопроекта может создать условия для появления коррупционных схем и развития "потребительского экстремизма", уточнил глава комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Также жильцы могут содействовать закрытию одной торговой точки в пользу другой, владелец которой предложил ряд "преференций" владельцам квартир.

При этом председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ напомнил, что созвать общее собрание жильцов дома достаточно сложно. По его мнению, практически невозможно представить, чтобы кто-то намеренно решил закрыть точку, чтобы причинить вред кафе или магазину.

Ранее сообщалось, что Минфин выступает за введение правила, при котором курьеры, доставляющие алкоголь из онлайн-магазинов, должны будут проверять, достиг ли покупатель совершеннолетия.

В октябре Госдуму внесли законопроект, предлагающий в 10 раз увеличить административные штрафы за оборот спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Документ уже получил отрицательный отзыв правительства. В кабмине отметили, что указанные депутатами суммы штрафов не были достаточно аргументированы.

До этого хирург Александр Умнов сообщил, что содержащийся в алкогольных напитках этанол пагубно влияет на ткани человеческого головного мозга. Он проникает во все клетки организма, нарушает работу нейромедиаторов, что приводит к проблемам со связью между отделами мозга. Употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.



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