В Минфине РФ предложили требовать паспорт при доставке алкоголя из онлайн-магазинов

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Минфин России выступает за введение правила, при котором курьеры, доставляющие алкоголь из онлайн-магазинов, должны будут проверять, достиг ли покупатель совершеннолетия. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Это все мы предусмотрели с тем, чтобы уровень контроля, применимый в онлайн-продаже для доставки, был сопоставим с тем уровнем, который в магазине", – цитирует его ТАСС.

При этом в Минздраве РФ, пояснил Сазанов, считают, что торговля в онлайн-магазинах станет новым каналом сбыта алкогольной продукции и будет способствовать повышению доступа к ней.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предлагающий в 10 раз увеличить административные штрафы за оборот спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Документ уже получил отрицательный отзыв правительства. В кабмине отметили, что указанные депутатами суммы штрафов не были достаточно аргументированы.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие.

Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других недугов.



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