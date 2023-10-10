В ГД внесли проект о десятикратном росте штрафов за оборот спирта без документов

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Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается в десять раз увеличить размер административных штрафов за оборот этилового спирта без специальных документов. Документ был размещен в электронной базе ГД с отзывом правительства.

Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Алексей Куринный и Михаил Матвеев. Необходимость принятия законопроекта они объяснили участившимися случаями массовых отравлений алкоголем и неэффективностью профилактических мер борьбы с правонарушениями в данной сфере.

В настоящее время за оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующих документов должностным лицам может грозить штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 200 до 300 тысяч рублей. Депутаты же предлагают повысить штрафы до диапазонов от 100 до 150 тысяч рублей и от двух до трех миллионов рублей соответственно. Конфискацию продукции при административном правонарушении инициаторы предлагают оставить.

Между тем правительство РФ, ознакомившись с документом, дало отрицательный отзыв на него. Из заявления кабмина следует, что депутаты не дали детальный статистический анализ, не привели обоснований для выбора предлагаемых размеров штрафов, а также не учли особенность, при которой основными средствами повышения эффективности борьбы с правонарушениями в рассматриваемой сфере должны являться профилактические меры и обеспечение принципа неотвратимости наказания.

"На основании изложенного правительством РФ законопроект не поддерживается", – говорится в отзыве.

Ранее депутаты партии ЛДПР предложили осуществлять торговлю алкоголем на территории РФ только в специальных магазинах. При этом в таких магазинах, по мнению депутатов, должен продаваться исключительно алкоголь. Принятие инициативы, отмечали политики, позволит, помимо прочего, снизить объемы потребления алкоголя в стране.

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