Семь человек отравились контрафактной водкой в Узбекистане

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Семь человек отравились контрафактной водкой в Ферганской области Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Отмечается, что двух человек госпитализировали в Куштепинском районе региона, еще пятерых – в Алтыарыкском районе. Один из пострадавших скончался.

В настоящее время уже задержан подозреваемый в изготовлении поддельного алкоголя. Установлено, что вместе с сообщниками мужчина изготовил водку и продал несколько бутылок в два заведения: кафе и семейное предприятие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о производстве в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте этилового спирта. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

В июле этого года в городе Первоуральске Свердловской области десять подростков 2009 и 2010 годов рождения отравилась алкоголем. Его им купила их 20-летняя знакомая.

