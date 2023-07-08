Роспотребнадзор назвал интоксикацию от алкоголя причиной отравления детей на Урале

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Причина отравления детей в Первоуральске в Свердловской области заключается не в напитках, а в интоксикации от выпитого алкоголя. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве поделились, что всех пострадавших выписали из медучреждения.

"На базе лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проведены исследования алкогольной продукции, которую употребляли несовершеннолетние. Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в пивном напитке "Доктор Дизель Манго и Красный апельсин" выявили незаявленный в составе краситель. Ведомство организовало разбирательство с изготовителем.

Следовали Свердловской области сообщали, что дети получили доступ к алкоголю с помощью 20-летней знакомой, которая купила напитки. На месте распития были обнаружены бутылки из-под водки, коньяка и пива.

Полицейские в ходе выяснения ситуации установили, что никто из детей не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Следователи организовали проверку по уголовной статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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