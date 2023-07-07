В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале

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Десять подростков 2009 и 2010 годов рождения, которые отравились алкоголем в поселке Пильная в Первоуральске Свердловской области, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом Ura.ru сообщили в региональном Минздраве.

"Состояние подростков удовлетворительное. Их осмотрела бригада медицины катастроф с токсикологом", – говорится в сообщении.

Исследования медиков выявили в организмах семерых пострадавших этанол в различной концентрации. Сейчас дети находятся в педиатрическом отделении. После завершения лечения их выпишут домой.

Как ранее сообщали следователи Свердловской области, дети получили доступ к алкоголю с помощью 20-летней знакомой, которая приобрела напитки. Ее личность устанавливается. На месте распития спиртного были обнаружены бутылки из-под водки, коньяка и пива.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе выяснения обстоятельств установили, что никто из детей не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Следователи начали проверку по уголовной статье 238 ("Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").



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