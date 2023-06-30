Число отравившихся в ресторане Grand Bianco в Петербурге выросло до 95

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число отравившихся в ресторане Grand Bianco, который располагается на набережной канала Грибоедова, в доме № 36, в Санкт-Петербурге, увеличилось до 95. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале управления Роспотребнадзора по городу.

Заведение Grand Bianco (ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд") обвиняют в некачественном оказании услуг. Выяснилось, что в период с 24 по 29 июня в результате посещения ресторана пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых).

В ведомстве рассказали, что сейчас в больнице с признаками отравления находятся шесть человек: пять детей и один взрослый.

На фоне массового отравления суд принял решение закрыть на 90 дней заведение, в котором в рамках проверки зафиксировали множество нарушений.

26 июня стало известно, что воспитанники гимназии № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга были госпитализированы с признаками отравления. В прокуратуре рассказали, что школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.

Правоохранители уточнили, что речь идет об учениках 9-х классов. Они вместе с родителями праздновали выпускной. Сообщалось о трех попавших в больницу. Кроме того, симптомы отравления на тот момент были у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей.



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