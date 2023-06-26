Уголовное дело возбудили в Омске после отравления 19 школьников из Новокузнецка

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Школьники из Новокузнецка попали в больницу с признаками отравления после посещения гостиницы в Омске. Следственное управление СК РФ по Омской области сообщило о происшествии в своем телеграм-канале.

На данный момент насчитывается 19 отравившихся. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Уточняется, что речь идет о группе школьников в возрасте 11–17 лет, которые приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу и поселились в одной из городских гостиниц, в которой для них было предусмотрено питание. Несовершеннолетних положили в больницу 25 июня.

Ранее сообщалось о госпитализации воспитанников гимназии № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга, у которых диагностировали отравление. По этому факту городская прокуратура начала проверку.

Специалисты Роспотребнадзора также начали отбор проб пищи. В прокуратуре рассказали, что школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.



Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека