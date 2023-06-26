17:41Происшествия
Уголовное дело возбудили в Омске после отравления 19 школьников из Новокузнецка
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Школьники из Новокузнецка попали в больницу с признаками отравления после посещения гостиницы в Омске. Следственное управление СК РФ по Омской области сообщило о происшествии в своем телеграм-канале.
На данный момент насчитывается 19 отравившихся. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Уточняется, что речь идет о группе школьников в возрасте 11–17 лет, которые приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу и поселились в одной из городских гостиниц, в которой для них было предусмотрено питание. Несовершеннолетних положили в больницу 25 июня.
Ранее сообщалось о госпитализации воспитанников гимназии № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга, у которых диагностировали отравление. По этому факту городская прокуратура начала проверку.
Специалисты Роспотребнадзора также начали отбор проб пищи. В прокуратуре рассказали, что школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.
Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека
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