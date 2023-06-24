24 июня, 21:00Происшествия
Тридцать детей из лагеря под Псковом попали в больницу с симптомами кишечной инфекции
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Тридцать детей из лагеря "Зеркальный" в Псковской области оказались в больнице с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сразу после поступления сигналов о выявлении у детей признаков кишечной инфекции был принят комплекс превентивных мероприятий. На место оперативно выехала группа специалистов Роспотребнадзора и медики областной инфекционной больницы", – указано в заявлении.
По словам председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, состояние детей находится в легкой степени тяжести. В скором времени их могут отправить домой, уточнила она.
В настоящее время региональное управление Роспотребнадзора организовало в лагере расследование, во время которого специалисты отберут пробы воды и еды. Кроме того, будет проведена служебная проверка.
Согласно информации, смену завершат на 5 дней раньше.
"Для этого на 25 июня забронированы пассажирские автобусы для транспортировки детей. Затем специалисты проведут мероприятия по дезинфекции и подготовке лагеря к следующей смене", – добавил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.
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