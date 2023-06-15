Роспотребнадзор установил причину массового отравления шаурмой в Иркутской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Как выяснил Роспотребнадзор, причиной массового отравления шаурмой в городе Братске Иркутской области стала бактерия сальмонелла, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, в региональном отделении федеральной службы добавили, что кафе быстрого питания "Шаурму хочу", где произошли случаи отравления, временно закрыли.

"В отношении кафе "Шаурму хочу" применена мера временного запрета деятельности. Материалы дела направлены в суд", – уточнили в Роспотребнадзоре.

При этом, по данным службы, число отравившихся после посещения кафе выросло с 48 до 62 человек, в том числе 29 госпитализированы.

О массовом отравлении посетителей "Шаурму хочу" в Братске Иркутской области сообщили накануне. Пострадавших госпитализировали с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Владельца кафе быстрого питания задержали. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение требований санитарного законодательства, нарушение технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов.

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России возросло до 106