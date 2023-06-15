Задержан владелец кафе в Иркутской области, где произошло массовое отравление шаурмой

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Владелец кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где произошло массовое отравление шаурмой, был задержан. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), следователями СК в порядке ст.91 УПК РФ задержан индивидуальный предприниматель – владелец кафе быстрого питания "Шаурму хочу", – указано в сообщении.

В СК также сообщили, что на утро 15 июня за медицинской помощью после употребления шаурмы обратились 62 человека. Из них были госпитализированы 29 человек, среди которых 5 детей.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение требований санитарного законодательства, нарушение технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов. Деятельность кафе находится под временным запретом, подчеркнули в СК.

На данный момент, следователи допрашивают предпринимателя, персонал его кафе и пострадавших.

Ранее сообщалось о госпитализации 10 человек в результате массового отравления шаурмой в Братске Иркутской области. У посетителей кафе "Шаурму хочу" диагностировали острую кишечную инфекцию.