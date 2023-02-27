Пять человек отравились шаурмой в Туле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек, включая двоих подростков, попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы в Туле. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Двадцать третьего февраля поступила информация о пяти случаях острой кишечной инфекции у жителей Тулы. Все пять случаев связаны с употреблением шаурмы в организации общественного питания, в состав которой входили мясо птицы, овощи, соус на основе сырого яйца. Клиника у заболевших идентична, все госпитализированы", – отмечается в сообщении.

По информации управления, в заведении общественного питания были установлены нарушения санитарного законодательства. В пробах пищевой продукции зафиксировали золотистый стафилококк. Его же выявили у пострадавших.

Золотистый стафилококк представляет собой микроорганизм, который является возбудителем инфекций. Он способен выделять токсин, который провоцирует тяжелую токсикоинфекцию.

Ранее Роспотребнадзор закрыл отдел с салатами и роллами в "Евроспаре" на северо-востоке Москвы. Женщина приобрела роллы и отравилась ими. У нее установили острое заболевание кишечной инфекцией.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование, которое показало, что кишечное заболевание произошло после употребления купленных роллов в "Евроспаре".



"ГОСТ шоу": шаурма

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