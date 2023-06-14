Супруг отравившейся шаурмой в Братске женщины рассказал о ее самочувствии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Женщина отравилась после посещения кафе "Хочу шаурму" в Братске Иркутской области. Ее супруг рассказал о симптомах, которые появились у жены. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, женщина пожаловалась на плохое самочувствие перед тем, как пошла на работу в ночную смену. Мужчина уточнил, что у супруги поднялась температура, ее беспокоили тошнота, головные боли и жидкий стул.

"На работе ей стало плохо, она пошла к медику, ее отстранили от работы, отправили домой, но сказали, если станет хуже, вызывать скорую", – рассказал он.

Ночью состояние женщины заметно ухудшилось, пришлось вызывать скорую помощь, отметил мужчина.

Он подчеркнул, что в этот день его супруга ела только шаурму из кафе, в которое они ходят не первый год. Супруг отравившейся женщины уточнил, что они являются постоянными клиентами заведения "Шаурму хочу" уже на протяжении пяти лет и до сих пор не сталкивались с такими проблемами.

Мужчина также отметил, что сейчас его жена не выходит на связь.

Ранее 10 человек госпитализировали в результате массового отравления шаурмой в Братске Иркутской области.

Однако в СУ СК по региону уточнили, что более 35 человек обратились с жалобами на ухудшение самочувствия после посещения кафе "Шаурму хочу". Впоследствии еще одного человека положили в больницу с признаками отравления.

Следственный комитет завел уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Роспотребнадзор взяли на анализ пробы продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды и подготовил документы для приостановки деятельности "Шаурму хочу" через суд.



Число пострадавших после отравления суррогатным сидром в РФ достигло 97