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17:11

Происшествия

Массовое отравление гимназистов на выпускном произошло в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Воспитанники гимназии № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга были госпитализированы с признаками отравления. По этому факту городская прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора также начали отбор проб пищи. В прокуратуре рассказали, что школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет об учениках 9-х классов. Они вместе с родителями праздновали выпускной.

"Всего было 60 детей, из них госпитализировано трое, симптомы отравления у 43 детей, а также у троих педагогов и троих родителей", – поделился источник.

Ранее сообщалось, что курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге госпитализировали из-за отравления. В Минздраве Свердловской области заявили, что в больницу положили 50 воспитанников. Прокуратура проводит по этому факту проверку.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека

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