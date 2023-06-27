Поесть без последствий: почему в России участились случаи отравления

За последние несколько дней появился целый ряд сообщений о пищевых отравлениях из разных регионов России. В частности, в Омске госпитализировали почти два десятка школьников с острой кишечной инфекцией. Похожая ситуация произошла с учащимися в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. Разбираемся, как минимизировать риски отравлений при посещении заведений общественного питания.



Острое отравление

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге для школьников празднование выпускного в одном из заведений на набережной канала Грибоедова закончилось отравлением. Мероприятие проходило 24–25 июня. По данным Роспотребнадзора региона, среди учащихся шести городских школ и их родителей выявлено 19 случаев острой кишечной инфекции. В стационары были доставлены 7 детей, у 2 заболевших обнаружили норовирус. В ведомстве отметили, что причиной отравлений стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ресторане. В частности, было установлено несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции, а также требований по прохождению медосмотров и вакцинации персоналом.

Похожая ситуация произошла 25 июня в Омске. С признаками острого пищевого отравления госпитализировали 19 школьников. Учащиеся из Новокузнецка Кемеровской области приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу. Спортсмены поселились в гостинице, где им также организовали питание. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Им предоставляют необходимую помощь, уточнили в Минздраве региона. Из-за произошедшего возбудили уголовное дело.

Омский Роспотребнадзор также начал расследование, в ходе которого выявил санитарно-эпидемиологические нарушения. Приготовление и доставку еды по договору с гостиницей осуществляла местная жительница. У женщины нет медкнижки, у нее обнаружили норовирус 2-го генотипа, как и у заболевших детей, который приводит к возникновению желудочно-кишечной инфекции. Ее отстранили от работы. После отравлений в Петербурге и Омске председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о предварительно установленных обстоятельствах.

Еще один случай произошел в Екатеринбурге с курсантами Уральского юридического института МВД. Первые жалобы от учащихся из-за отравления начали поступать еще 24 июня. Сейчас с симптомами кишечной инфекции госпитализированы 58 человек. Состояние большинства из них оценивается как близкое к удовлетворительному. Точную причину отравлений пока устанавливают.



Без салатов и льда

Лето считается сезоном отравлений, так как из-за жары быстрее портятся продукты и размножаются бактерии. Во избежание проблем следует посещать проверенные заведения общественного питания. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-терапевт Надежда Чернышова. При выборе кафе или ресторана необходимо обращать внимание на чистоту зала и внешний вид сотрудников.

"Покрыт ли стол скатертью, протерт ли он, как выглядят салфетки, насколько опрятны официанты: свежая ли у них форма, убраны ли волосы, какая обувь. Уже это дает понять уровень санитарного контроля в заведении", – объяснила Чернышова.

Не менее важно обращать внимание на витрины. В них должны быть закрытые, незаветренные продукты. При заказе следует отдать предпочтение свежеприготовленным блюдам, тем, которые подверглись термической обработке.





Надежда Чернышова врач-терапевт Не рекомендую заказывать салаты. Потому что никто не знает, что там, как промыты овощи. Лучше брать горячее, которое приготовили именно для вас, или, например, суп. Нежелательно заказывать напитки со льдом, потому что тоже неясно, из какой воды его заморозили.

Летом также не стоит посещать уличные заведения, где подают стритфуд. "Часто продукция лежит на открытых лотках, по ней ползают мухи, а они переносят инфекцию", – объяснила терапевт.

Однако чаще всего массовые отравления связаны не с условиями хранения или приготовления пищи, а со здоровьем сотрудников. "Повар может являться носителем какой-то инфекции, передает ее через грязные руки", – подчеркнула Чернышова.

При этом снимать с себя ответственность за собственное здоровье также не стоит. Врач напомнила, что необходимо часто мыть руки или же носить в сумке антибактериальные салфетки и антисептики.

