Депутаты попросили Генпрокуратуру РФ проверить фастфуд по всей стране

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После многочисленных сообщений в СМИ о случаях отравления в летних кафе депутаты "Единой России" обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести массовую проверку фастфуда и нестационарных точек общепита в регионах. Об этом сообщает газета "Известия".

В обращении за подписью депутата Госдумы Александра Якубовского говорится, что летом особенно увеличивается риск отравлений в летних кафе и прочих торговых объектах. Одновременно с этим до конца года действует мораторий на проверки предприятий торговли, из-за чего снижается качество услуг.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях отравления шаурмой в кафе "Шаурму хочу" в Братске. По последним данным, от употребления некачественной продукции пострадал 101 человек, среди которых 22 ребенка.

Причиной массового отравления стала бактерия сальмонелла. Роспотребнадзор выявил в заведении нарушение требований санитарного законодательства, в том числе в плане условий хранения продуктов.

Индивидуальный предприниматель, являющийся хозяином заведения, был задержан, 19 июня его отправили под домашний арест на два месяца.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека