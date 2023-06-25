Около 40 курсантов Уральского юридического института доставлены в больницу с отравлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Михеев

Около 40 курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге доставлены в больницу из-за отравления. Об этом сообщили сегодня ТАСС в министерстве здравоохранения Свердловской области.

"36 [человек] госпитализированы", – уточнили в министерстве в ответ на вопрос о том, действительно ли в учебном заведении произошло массовое отравление. Состояние курсантов оценивается как удовлетворительное.

Как рассказали в прокуратуре региона, ведомство проводит проверку из-за обращения курсантов института за медицинской помощью из-за наличия симптомов кишечной инфекции.

Ранее суд в Братске запретил работу кафе, где россияне массово отравились шаурмой. О первых случаях отравления шаурмой из кафе "Шаурму хочу", находящегося в Братске Иркутской области, стало известно 14 июня.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека