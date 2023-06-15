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14:54

Происшествия

"Не могла уснуть из-за боли": пострадавшие рассказали об отравлении шаурмой в Братске

В Братске Иркутской области задержали владельца кафе, в котором посетители отравились шаурмой. С 13 июня свыше 60 человек обратились за медицинской помощью, из них более половины госпитализировали. Из-за случившегося следователи возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.

Не первый раз

Фото: телеграм-канал "Следком38"

С 13 июня в Братске Иркутской области после посещения местного кафе "Шаурму хочу" за помощью медиков обратились 62 человека. Среди них 35 потребовалась госпитализация. "Со слов пострадавших все употребляли в пищу шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо", – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Владельца заведения задержали. В свою очередь, в местном Роспотребнадзоре определили, что посетители кафе отравились из-за сальмонеллы.

Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья.
из сообщения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Ведомство установило временный запрет на работу кафе, а материалы дела передало в суд. Известно, что отравление людей было зафиксировано в том же самом месте на улице Кирова и в 2019 году. По информации следователей, после инцидента точку зарегистрировали на другое лицо и она продолжила работать.

"Болела голова, да и все тело"

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Одна из пострадавших, 18-летняя Елизавета, рассказала, что уже травилась шаурмой в кафе по тому же адресу в 2019 году, сообщает "КП-Иркутск". "Однако заведение съехало, а мы как раз гуляли с сестрой в том районе. 12 июня решили попробовать их шаурму с куриными наггетсами. Как итог – боли в животе и рвота. Симптомы начались на следующий день, но в скорую обратилась только в среду, 14 июня. Лежу в городской больнице № 5 и уже чувствую себя лучше", – объяснила она.

Другая посетительница кафе Анна рассказала, что поначалу перепутала отравление с простудой. Озноб, температура и боли в желудке проявились у студентки на учебе, причем симптомы усиливались.

Я не могла согреться, болела голова, да и все тело, постоянно хотела пить. Долго не могла уснуть из-за боли. Вечером жар поднялся до 38,9 градуса. На следующий день сбить ее никак не удавалось.
Анна
пострадавшая

Несмотря на это, девушка решила лечиться дома. По словам ее молодого человека, они часто ели в том самом заведении, поскольку фирменное блюдо было сытным, с большим количеством мяса.

Другая женщина, которая отравилась в кафе, почувствовала себя плохо перед ночной сменой на работе, рассказал ее супруг. "На работе ей стало плохо, она пошла к медику, ее отстранили от работы, отправили домой, но сказали, если станет хуже, вызывать скорую", – объяснил мужчина.

Дома состояние пострадавшей стало хуже, ей пришлось вызвать бригаду медиков. При этом, по словам супруга, они с женой регулярно ели в кафе, где произошли отравления, и подобных проблем ранее не было.

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