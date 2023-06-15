"Не могла уснуть из-за боли": пострадавшие рассказали об отравлении шаурмой в Братске

В Братске Иркутской области задержали владельца кафе, в котором посетители отравились шаурмой. С 13 июня свыше 60 человек обратились за медицинской помощью, из них более половины госпитализировали. Из-за случившегося следователи возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.



Не первый раз

С 13 июня в Братске Иркутской области после посещения местного кафе "Шаурму хочу" за помощью медиков обратились 62 человека. Среди них 35 потребовалась госпитализация. "Со слов пострадавших все употребляли в пищу шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо", – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Владельца заведения задержали. В свою очередь, в местном Роспотребнадзоре определили, что посетители кафе отравились из-за сальмонеллы.





из сообщения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья.

Ведомство установило временный запрет на работу кафе, а материалы дела передало в суд. Известно, что отравление людей было зафиксировано в том же самом месте на улице Кирова и в 2019 году. По информации следователей, после инцидента точку зарегистрировали на другое лицо и она продолжила работать.



"Болела голова, да и все тело"

Одна из пострадавших, 18-летняя Елизавета, рассказала, что уже травилась шаурмой в кафе по тому же адресу в 2019 году, сообщает "КП-Иркутск". "Однако заведение съехало, а мы как раз гуляли с сестрой в том районе. 12 июня решили попробовать их шаурму с куриными наггетсами. Как итог – боли в животе и рвота. Симптомы начались на следующий день, но в скорую обратилась только в среду, 14 июня. Лежу в городской больнице № 5 и уже чувствую себя лучше", – объяснила она.

Другая посетительница кафе Анна рассказала, что поначалу перепутала отравление с простудой. Озноб, температура и боли в желудке проявились у студентки на учебе, причем симптомы усиливались.





Анна пострадавшая Я не могла согреться, болела голова, да и все тело, постоянно хотела пить. Долго не могла уснуть из-за боли. Вечером жар поднялся до 38,9 градуса. На следующий день сбить ее никак не удавалось.

Несмотря на это, девушка решила лечиться дома. По словам ее молодого человека, они часто ели в том самом заведении, поскольку фирменное блюдо было сытным, с большим количеством мяса.

Другая женщина, которая отравилась в кафе, почувствовала себя плохо перед ночной сменой на работе, рассказал ее супруг. "На работе ей стало плохо, она пошла к медику, ее отстранили от работы, отправили домой, но сказали, если станет хуже, вызывать скорую", – объяснил мужчина.

Дома состояние пострадавшей стало хуже, ей пришлось вызвать бригаду медиков. При этом, по словам супруга, они с женой регулярно ели в кафе, где произошли отравления, и подобных проблем ранее не было.

