Отравившиеся на Урале дети могли мешать водку с пивом и коньяком

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Отравившиеся алкоголем в Первоуральске Свердловской области дети могли мешать водку с пивом и коньяком. Соответствующие бутылки обнаружили на месте происшествия. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По версии прокуратуры, группа подростков 2009 и 2010 годов рождения распивала спиртные напитки около пруда в поселке Пильная. Алкоголь несовершеннолетним приобрела их 20-летняя знакомая.

"Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива", – цитирует Горелых РИА Новости.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность девушки, купившей алкоголь подросткам. Региональные следователи начали проверку по уголовной статье 238 ("Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Как сообщалось ранее, в результате инцидента госпитализировали десять человек. У семи из них в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации. Двое детей были доставлены с токсическим отравлением в реанимацию. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По информации прокуратуры, никто из детей не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Среди отравившихся алкоголем оказались ученики школ № 2, 3 и 32.



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