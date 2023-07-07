В Свердловской области 10 подростков попали в больницу из-за отравления алкоголем

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В педиатрическое отделение детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области поступило 10 детей из-за отравления алкоголем. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава региона.

У семи из них в биологических жидкостях обнаружили этанол в различной концентрации. Для осмотра детей в Первоуральск также выезжала бригада территориального центра медицины катастроф с токсикологом.

Подросткам оказали необходимую медицинскую помощь. В данный момент их состояние характеризуется как удовлетворительное. При полной нормализации состояния детей выпишут домой.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Челябинской области выявил 16 случаев заражения кишечной инфекцией среди посетителей кафе "Хорошее место" в Магнитогорске.

Через некоторое время число случаев отравления увеличилось до 25. Региональное управление Следственного комитета РФ организовало проверку по факту этого инцидента.

До этого пять человек отравились парами химических веществ в бассейне фитнес-центра в Оренбурге.

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье