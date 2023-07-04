Роспотребнадзор начал эпидрасследование после отравлений мясом медведя в Забайкалье

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Роспотребнадзор приступил к эпидрасследованию после того, как 11 жителей Забайкальского края отравились мясом дикого медведя. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с регистрацией 11 случаев паразитарного заболевания в Каларском районе Забайкальского края управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю незамедлительно начало эпидрасследование. В ходе расследования установлено, что пострадавшие употребляли в пищу мясо медведя", – говорится в сообщении.

У пострадавших диагностировали паразитарное заболевание – трихинеллез. К симптомам заражения относятся лихорадка, отек лица, боль в мышцах, кожная сыпь и кишечные расстройства.

Сейчас специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и регионального Роспотребнадзора проводят обходы жителей с целью выявления тех, кто мог употреблять зараженное мясо. За жителями, которые употребляли мясо, ведется наблюдение.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал населению не скрывать факт употребления медвежьего мяса и обращаться за помощью к медикам. Также специалисты ведомства попросили жителей сообщить в управление о фактах передачи продукта родственникам или знакомым и не употреблять его в пищу.

О случаях отравления мясом дикого медведя в Забайкалье стало известно накануне. Сначала ухудшение самочувствия диагностировали у девяти человек, после число отравившихся выросло до 11. Двое пострадавших были младше 18 лет.



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