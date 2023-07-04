Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Михеев

Еще два случая отравления медвежьим мясом зафиксировали в селе Куанда в Забайкалье. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

По информации местных властей, трое жителей, один из которых младше 18 лет, находятся в состоянии средней тяжести. Состояние еще восьмерых оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось до этого, позже ощутившие симптомы отравления девять человек, употребляли в пищу мясо дикого медведя. Тогда госпитализация потребовалась шести пострадавшим. Образцы мяса дикого животного изъяли для дальнейшем проверки.

