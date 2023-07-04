07:30Происшествия
Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11 человек
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Михеев
Еще два случая отравления медвежьим мясом зафиксировали в селе Куанда в Забайкалье. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.
"За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних", – говорится в сообщении.
По информации местных властей, трое жителей, один из которых младше 18 лет, находятся в состоянии средней тяжести. Состояние еще восьмерых оценивается как удовлетворительное.
Как сообщалось до этого, позже ощутившие симптомы отравления девять человек, употребляли в пищу мясо дикого медведя. Тогда госпитализация потребовалась шести пострадавшим. Образцы мяса дикого животного изъяли для дальнейшем проверки.
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