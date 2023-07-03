Девять человек отравились мясом медведя в селе Забайкалья

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Девять человек, в том числе ребенок, отравились мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Ситуация находится на контроле властей. По словам медиков, за помощью к ним обратились девять человек. Все они почувствовали недомогание после употребления мяса медведя.

Шесть человек госпитализировали, трое остались дома. Пострадавших должны доставить в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.

Образцы дикого мяса изъяли. Их направят в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

26 июня стало известно, что воспитанники гимназии № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга были госпитализированы с признаками отравления. В прокуратуре рассказали, что школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.

Правоохранители уточнили, что речь идет об учениках 9-х классов. Они вместе с родителями праздновали выпускной.



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