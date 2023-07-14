В Госдуму внесли законопроект о продаже алкогольной продукции только в спецмагазинах

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Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект, который устанавливает ограничения на розничную продажу алкоголя в обычных магазинах, но позволяет его продавать в специализированных торговых точках. Соответствующий документ был размещен в думской электронной базе.

Документ предлагает внести изменения в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и добавить в него норму, благодаря которой алкогольная продукция будет продаваться только в специализированных магазинах.

Также в закон предлагается внести статью, определяющую понятие "специализированный стационарный торговый объект", в которых и должна непосредственно вестись продажа спиртного.

Авторы проекта считают, что в таких магазинах должен продаваться только алкоголь, а принятие закона позволит снизить объем его потребления.

Ранее замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов после предложения запретить продажу спиртного в супермаркетах заявлял, что такого рода практика снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкоголя детям.

Законопроектом в том числе предлагается ограничить вход в такие заведения для несовершеннолетних.

Депутат Госдумы Алексей Диденко уточнял, что в законе может быть сделано исключение для малонаселенных пунктов и отдаленных районов, в которых существует только один торговый объект.

До этого депутаты ГД во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который вводит административные штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.



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