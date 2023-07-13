Госдума ввела штрафы до 300 тыс рублей за нарушение требований при производстве пива

Фото: depositphotos/maroti

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Об этом сообщает ТАСС.

Документом предполагается дополнение Административного кодекса РФ новой статьей. Штраф по ней при нарушении требований для юрлиц подразумевает установление в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции, сырья и полуфабрикатов для производства. Грубые нарушения будут наказывать штрафом от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией или приостановкой деятельности предприятия на срок до 30 суток.

За производство или оборот указанных напитков без включения или внесения изменений в реестр их производителей должностных лиц начнут штрафовать на сумму от 35 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или приостановкой деятельности на срок до 60 суток.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены обсудить полный запрет продажи алкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. При этом приостанавливать продажу алкоголя в таких местах будут при наличии единогласного решения жильцов.



В России хотят запретить магазинам и заведениям в жилых домах продавать алкоголь