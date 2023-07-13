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В России появится реестр лицензий на производство и оборот табачной продукции, сообщается на сайте правительства РФ.

"С 1 сентября 2023 года в России начнет действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление, утверждающее правила его ведения, подписано", – отмечается в сообщении.

Данный реестр должен поспособствовать уменьшению объемов нелегального производства табачной продукции и даже вейпов.

В настоящее время электронный реестр создается на базе единой платформы "ГосТех". В него будут вносить данные о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Благодаря этому у контролирующих органов появится возможность оперативно отслеживать статус лицензии.

В кабмине подчеркнули, что постановление подготовили для реализации норм Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", принятом в июне 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова обращение с предложением перенести алкогольную и табачную продукцию с общих касс магазинов в спецкассы.

По словам парламентария, ранее утвержденные ограничения в закон о рекламе работают с меньшей эффективностью на сокращение продажи табачной и алкогольной продукции. Он предложил перенести подобную продукцию на спецкассы, чтобы оградить от них детей.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что предложение перенести продажу алкоголя и табака на специальные кассы заслуживает особого внимания. При этом он отметил, что идею можно реализовать, если в магазине несколько касс. Если же только одна – это сложнее.

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