В ГД рассказали, могут ли в РФ ограничить продажу сигарет по времени

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Ограничение продажи сигарет по времени, по аналогии с алкоголем, скорее всего, не окажет сильного влияния на спрос на табак. Об этом Москве 24 заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее с таким предложением выступил политолог Алексей Ярошенко. Он считает необходимым ввести в РФ ограничение по времени на продажу сигарет, курительных смесей, табака для кальяна и прочей никотиносодержащей продукции с 10:00 до 23:00. По его словам, в случае с алкоголем такой подход показал свою эффективность и позволил многим сохранить здоровье.

Леонов отметил, что Госдума теоретически может рассмотреть эту инициативу.

"Если такое предложение будет оформлено в виде законопроекта и поступит в Госдуму, то она в любом случае его рассмотрит. Вопрос в том, будет ли это оформлено в законодательную инициативу. Потому что у нас очень много кто что предлагает. Вопрос в реализации этих предложений", – пояснил депутат.

Вместе с тем парламентарий усомнился, что ограничение по времени сможет значительно сократить потребление табачной продукции среди россиян.





Сергей Леонов зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Что касается сокращения времени продажи табачных изделий, то это не алкоголь, которого все время человеку бывает мало. В этом смысле сигареты, наверное, меньше вызывают такое желание. Люди, как правило, покупают блок сигарет на большой, долгосрочный период. Поэтому, мне кажется, это сильно не повлияет на спрос на табак. Думаю, что такое предложение вряд ли будет реализовано.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости унифицировать сигаретные пачки на российском рынке. По его словам, подобная продукция не должна притягивать дополнительное внимание потребителей. Парламентарий считает, что эта инициатива является одной из ключевых, которые необходимо реализовать.

