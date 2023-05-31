В ГД предложили сделать пачку сигарет унифицированной

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В РФ необходимо ввести унифицированную пачку сигарет, чтобы они не привлекали внимание. С подобным предложением выступил депутат "Единой России" Султан Хамзаев.

"Сигареты не должны так пестро красоваться на полках магазинов", – цитирует его РИА Новости.

Хамзаев отметил, что эта инициатива одна из ключевых. По его мнению, принятый закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, и ряд других ограничений положили начало новой фазе антитабачного законодательства.

28 апреля Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним гражданам. Закон также предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей, включая безникотиновые, которые способны усиливать зависимость. Также документ запрещает открыто выставлять вейпы на витрины магазинов.