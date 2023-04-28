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Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним гражданам в России. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей, включая безникотиновые, которые способны усиливать зависимость. Помимо этого, документ запрещает открыто выставлять вейпы на витрины магазинов.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента депутаты от всех фракций. Их возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, будут внесены изменения, которые окажутся направлены на полное исключение продажи таких устройств, расходников и продажи вейпов на ярмарках, выставках, в розничной и разносной торговле, а также через автоматы.

Вейпы можно будет приобрести только в розничных магазинах, однако для ограничения доступа несовершеннолетних к данной информации будет запрещено открыто выкладывать товар.

26 апреля Совет Федерации РФ одобрил закон об ужесточении правил продажи вейпов. Норма о запрете вступит в силу с 1 сентября этого года. Поправки внесут в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

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