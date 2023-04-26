Совфед одобрил закон о запрете продажи детям всех видов вейпов

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Совет Федерации РФ одобрил закон об ужесточении правил продажи вейпов. Документ запрещает продавать такие устройства, включая безникотиновые, несовершеннолетним гражданам, сообщает ТАСС.

Согласно информации, запрет вводится на обращение жидкостей для вейпов, включая безникотиновые, в которых присутствуют ароматизаторы, добавки и вещества, предполагающие повышение привлекательности продукции. Перечень веществ будет определять российское правительство.

Норма о запрете вступит в силу с 1 сентября этого года. Поправки внесут в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

До этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил, что в ГД планируют внести законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов лицам до 18 лет.

11 апреля Госдума приняла закон об ужесточении правил оборота вейпов. Был введен запрет на продажу жидкостей для вейпов несовершеннолетним и ограничена реклама электронных сигарет. Закон распространяется как на никотиносодержащую продукцию, так и на безникотиновые вейпы.