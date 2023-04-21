Комитет Госдумы по спорту обсудит возвращение розничной продажи пива на стадионы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Комитет Госдумы по спорту обсудит возвращение продажи пива на стадионы во время проведения матчей. Инициатива будет рассмотрена на заседании 26 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение комитета.

"Речь идет "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 20 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Законопроект предлагает снять ограничения на розничную продажу пивных напитков и пива при оказании услуг по предоставлению общественного питания во время проведения матчей и официальных соревнований по футболу.

Исключением при принятии законопроекта станут матчи и спортивные мероприятия, проводящиеся с участием детско-юношеских команд, отметили в ГД.

В 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате пива на стадионы. Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Для возвращения розничных продаж будет необходимо заключить соответствующее соглашение с организаторами игр.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ подготовило административный регламент по оформлению паспорта болельщика – Fan ID. Ведомство предоставит соответствующую услугу гражданам, достигшим 14 лет, либо законным представителям лиц, не достигших указанного возраста и другим категориям граждан.

