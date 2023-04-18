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12:59

Общество

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Фото: 123RF/litunyaroslav

В Госдуму планируют внести законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов лицам до 18 лет. Проект обещают внести уже на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.

"В ближайшее время будет внесен закон об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним", – сообщил депутат Хамзаев.

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении правил оборота вейпов. Был введен запрет на продажу жидкостей для вейпов несовершеннолетним и ограничена реклама электронных сигарет. Закон распространяется как на никотиносодержащую продукцию, так и на безникотиновые вейпы.

Госдума приняла документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

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