В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

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В Госдуму планируют внести законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов лицам до 18 лет. Проект обещают внести уже на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.

"В ближайшее время будет внесен закон об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним", – сообщил депутат Хамзаев.

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении правил оборота вейпов. Был введен запрет на продажу жидкостей для вейпов несовершеннолетним и ограничена реклама электронных сигарет. Закон распространяется как на никотиносодержащую продукцию, так и на безникотиновые вейпы.