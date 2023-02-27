Пульмонолог рассказала, что в безникотиновых жидкостях для вейпа может содержаться никотин

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В безникотиновой жидкости для вейпа может присутствовать никотин и примеси. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

"Далеко не все производители полностью указывают состав, и в нем могут оказаться потенциально опасные компоненты, о которых покупатель не будет знать. Или якобы безникотиновая жидкость может содержать никотин", – отметила она.

По словам эксперта, использование подобных жидкостей может привести к отравлению никотином и другими веществами.

Специалист предупредила, что если испаритель неисправен и протекает, то жидкость может попасть в рот.

"И это очень опасно, потому что, по сути, на слизистую попадает концентрированный никотин. И отравление наступит с еще большей вероятностью", – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что полный запрет в России вейпов и жидкостей для них может привести к значительным потерям для бюджета и нелегальному обороту этой продукции. Поступления акцизов на эти товары составили 6,4 миллиарда рублей, по данным на 1 января 2023 года. В Минфине добавили, что готовят законопроект о госрегулировании табачного рынка и рынка никотиносодержащей продукции.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов. Он напомнил, что их курение становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.



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