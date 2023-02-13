В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

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Депутаты Госдумы обсуждают введение в России обезличенных пачек сигарет. Об этом со ссылкой на источник в нижней палате парламента сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на данном этапе депутаты ищут законодательную форму для возможного запрета вейпов в стране. Вторым же этапом совершенствования антитабачного законодательства станет введение обезличенных пачек сигарет, которые не будут привлекать внимание к бренду.

"В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта – зеленого цвета, как в некоторых странах мира", – отметил источник.

Он пояснил, что единая упаковка для сигарет не должна будет содержать логотипы компании и товарные знаки. Кроме того, сигареты всех брендов должны будут иметь шаблонный цвет, а информация о бренде должна быть представлена в обязательном размере и шрифте. На пачке также должна быть указана информация о вреде табака согласно нормам законодательства.

Подобные меры, считают парламентарии, позволят ограничить рекламу и стимулирование продажи табака. Кроме того, это поможет "комплексно подойти" к проблеме потребления никотина, считают в Госдуме.

Ранее депутат Госдумы предложил запретить продажу табачной продукции на АЗС. Он напомнил, что употреблять табачную продукцию на АЗС запрещено, так как курение представляет опасность на этой территории.



В России могут запретить вейпы и электронные сигареты

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