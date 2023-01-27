Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

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Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 марта ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Из документа, подписанного президентом РФ, следует, что ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 марта по 31 декабря 2023 года достигнет 2 603 рублей за тысячу единиц плюс 16% расчетной стоимости. С 1 января по 31 декабря 2024 года акциз повысится до 2 707 рублей, с 1 января по 31 декабря 2025 года – до 2 815 рублей.

Акциз на табачную продукцию для потребления через устройства нагревания с 1 марта по 31 декабря 2023 года составит 8 669 рублей за 1 килограмм товара. В аналогичный период 2024 года повысится до 9 016 рублей, с 1 января по 31 декабря 2025 года – до 9 377 рублей.

Ставка акциза на жидкости для электронных сигарет в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года составит 20 рублей за 1 миллилитр, с 1 января по 31 декабря 2024 года – 21 рубль, с 1 января по 31 декабря 2025 года – 22 рубля.

До этого соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы. Ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что повышение акциза вызвано необходимостью защитить от употребления табака и табачной продукции несовершеннолетних детей, в обществе которых популяризуют вейпы.



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