ГД приняла закон об увеличении с 1 марта ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

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Думские депутаты во время собрания во втором и третьем чтениях одобрили инициативу, подразумевающую увеличение с 1 марта текущего года до конца 2025 года ставки акцизов на сигареты, папиросы, а также на жидкость для нагревания табака.

По новым правилам ставка акциза на сигареты и папиросы в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года составит 2 603 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости. С 1 января по 31 декабря 2024 года показатель установили в 2 707 рублей, с 1 января по 31 декабря 2025 года – 2 815 рублей.

Если говорить о табаке для потребления через нагревающие устройства, то с 1 марта по 31 декабря текущего года ставка составит 8 669 рублей за 1 килограмм. В этот же период, но в 2024 году – 9 016 рублей. А уже с 1 января по 31 декабря 2025 года показатель установили в 9 377 рублей.

Кроме того, согласно новому закону, с 1 марта по 31 декабря 2023 года на жидкости для электронных сигарет ставку обозначили в 20 рублей за 1 миллилитр, с 1 января по 31 декабря 2024 года – 21 рубль, с 1 января по 31 декабря 2025 года – 22 рубля.

"Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов", – приводят на сайте Госдумы слова ее спикера Вячеслава Володина.

В декабре прошлого года сообщалось, что в 2023 году из-за повышения спроса и роста акцизов электронные сигареты могут подорожать на 25–30%. Жидкости к ним также станут дороже более чем на 70%.

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