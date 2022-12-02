В Совфеде предложили ввести контроль за оборотом табачной продукции

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В России следует ввести контроль за производством и продажей табачной продукции по аналогии с крепким алкоголем. С такое инициативой выступил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко с замминистрами. Об этом сообщает РИА Новости.

Он сослался на оценки экспертов, которые считают, что потери бюджета составляют около 90 миллиардов в год. В связи с этим Артамонов предложил ввести контроль за оборотом табака, возможно, под эгидой Росалкгольрегулирования.

Сенатор пояснил, что министерство финансов внесло четыре законопроекта по регулированию реализации табака в правительство. По его словам, законодатели также подготовили изменения о контрабанде табака в Уголовный кодекс.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продавать безникотиновые смеси для вейпов несовершеннолетним. По ее словам, производители заявляют об относительной безопасности вейпов, хотя на самом деле они несут в себе большое количество потенциально вредных и непредсказуемых эффектов для здоровья.



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