В РФ предложили запретить продажу безникотиновых смесей подросткам

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Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко письмо с инициативой запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает RT.

Волынец также направила запрос в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, специалисты которого отметили отсутствие обязательной сертификации вейпов и норм содержания различных химических веществ в смесях для них.

"При этом позиционируемые производителями как относительно безопасные безникотиновые вейпы несут в себе большое количество потенциально вредных, а зачастую непредсказуемых эффектов для здоровья человека", – подчеркнули в центре, сообщив об обнаружении никотина в ряде смесей, помеченных как безникотиновые.

В свою очередь, основатель Национального родительского комитета отметила, что содержащиеся в смесях вещества могут вызывать затруднение дыхания, кашель, одышку.

"С учетом вышеизложенного прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, устранить это обстоятельство и инициировать данный запрет на территории РФ", – добавила автор в обращении.

Ранее сообщалось, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о предупреждающей о вреде маркировке вейпов и содержащей устрашающие картинки упаковке для них.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики – на упаковках нарисованы красивые картинки, которые никак не говорят о том, что это вредно.

Парламентарий подчеркнул, что четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также устрашающие картинки. Он добавил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, в свою очередь, предложила ввести запрет на свободную продажу электронных сигарет.

Она уточнила, что подобные устройства не несут пользы и не могут помочь в желании бросить курить. Электронные устройства для курения содержат опасный синтетический никотин.

