Ученые обнаружили хронические последствия курения электронных сигарет

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Ученые выяснили, к каким хроническим последствиям может привести курение электронных сигарет. Об этом пишет New England Journal of Medicine Evidence.

Исследование провели специалисты Массачусетской больницы общего профиля. Они оценили состояние легких пациентов, курящих вейпы от трех до восьми лет.



У некоторых пациентов были выявлены фиброз и повреждения дыхательных путей, схожие с теми, что наблюдаются при вдыхании химических веществ. Однако у тех, кто решил покончить с курением, были заметны улучшения, но сохранялись рубцы.

В ходе более глубокого анализа у курильщиков обнаружили констриктивный бронхиолит из-за фиброза в бронхах. У трех из четырех пациентов были признаки легкой эмфиземы. Уточняется, что они ранее курили обычные сигареты.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев предупредил, что курение может стать причиной возникновения многих заболеваний, например рака легких, мочевого пузыря и острых инфарктов миокарда. Он подчеркнул, что подобная пагубная привычка влияет на все ткани и клетки человеческого организма. Кроме того, курение – это мутагенное воздействие.

